Ингредиенты:



Для теста:

Сметана — 400 г



Сахар — 100 г



Масло сливочное — 200 г



Мука пшеничная — 300 г



Разрыхлитель теста — 1 пакетик



Для крема:

Сметана — 500 г



Сахар — 100 г



Шоколад — для украшения



Приготовление:

1. Заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Разотрите масло с сахаром.

2. Добавьте сметану и хорошо смешайте до однородности.

3. Муку высшего сорта смешайте с разрыхлителем для теста. Просейте через сито и добавьте к сметанной массе, все хорошо перемешайте, тесто не должно быть жидким, но и твердым тоже (такое, чтобы за ложкой тянулось). Тесто разделите на четыре части.

4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите одну часть теста. Ложкой растяните тесто по всей форме, чтобы корж везде был одинаковым, толщиной не более 1 см. Это тесто не бисквитное, поэтому корж сильно не поднимется.

5. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 25 минут.

6. Пока выпекаются коржи, приготовьте сметанный крем: взбейте миксером сметану и сахар. 1/3 часть крема отложите для украшения торта. Коржам дайте остыть, после чего щедро перемажьте торт сметанным крем, это можно сделать на тарелке или в форме с краями. В форме крем не будет растекаться и коржи больше пропитаются. Оставьте торт в холодильнике на ночь.

7. Осторожно переверните сметанный торт на тарелку для подачи, смажьте сверху кремом и украсьте шоколадом или какао.

Приятного аппетита!