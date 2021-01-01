Новые материалы от 19 ноября

​Творожная запеканка с изюмом

Ингредиенты:

  • Творог — 1 кг
  • Яйца — 5 шт.
  • Сахар — 1 стак.
  • Мука — 5 ст. л.
  • Цедра лимона — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Сметана — 200 г
  • Изюм крупный без косточек — 100 г

Приготовление:

1. Взбить творог со сметаной, яйцами и сахаром. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и еще раз взбить.
2. С лимона снять мелкой теркой цедру. Изюм промыть теплой водой. Добавить в творожную массу цедру и изюм, перемешать.
3. Форму для выпекания застелить пергаментом, выложить получившуюся массу, разровнять поверхность. Запекать в заранее разогретой до 180 °С духовке 35 мин.

Приятного аппетита!

​Творожная запеканка с изюмом
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