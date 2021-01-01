​Творожная запеканка с изюмом

Ингредиенты:



Творог — 1 кг



Яйца — 5 шт.



Сахар — 1 стак.



Мука — 5 ст. л.



Цедра лимона — 1 шт.



Разрыхлитель — 0,5 ч. л.



Сметана — 200 г



Изюм крупный без косточек — 100 г



Приготовление:

1. Взбить творог со сметаной, яйцами и сахаром. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и еще раз взбить.

2. С лимона снять мелкой теркой цедру. Изюм промыть теплой водой. Добавить в творожную массу цедру и изюм, перемешать.

3. Форму для выпекания застелить пергаментом, выложить получившуюся массу, разровнять поверхность. Запекать в заранее разогретой до 180 °С духовке 35 мин.

Приятного аппетита!