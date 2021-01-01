Творожная запеканка с изюмом
Ингредиенты:
- Творог — 1 кг
- Яйца — 5 шт.
- Сахар — 1 стак.
- Мука — 5 ст. л.
- Цедра лимона — 1 шт.
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Сметана — 200 г
- Изюм крупный без косточек — 100 г
Приготовление:
1. Взбить творог со сметаной, яйцами и сахаром. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и еще раз взбить.
2. С лимона снять мелкой теркой цедру. Изюм промыть теплой водой. Добавить в творожную массу цедру и изюм, перемешать.
3. Форму для выпекания застелить пергаментом, выложить получившуюся массу, разровнять поверхность. Запекать в заранее разогретой до 180 °С духовке 35 мин.
Приятного аппетита!
Написать комментарий
Нет комментариев