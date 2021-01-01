Новые материалы от 19 ноября

​Пирог "Дыхание весны"

Ингредиенты:

  • Яйца — 5 шт.
  • Соль — 1 щепотка
  • Молоко — 250 мл
  • Сахар — 150 г
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Дрожжи — 1 ч. л.
  • Мука — 450-500 г
  • Сметана (20%) — 500 г
  • Ванилин — 3-5 капель

Приготовление:

1. Сначала приготовить основу пирога — крутое тесто. Для этого взбить миксером 1 яйцо со щепоткой соли. В отдельной емкости соединить молоко с маслом и сахаром (1 ст. л.), добавить взбитое яйцо и еще раз хорошо все смешать. Дрожжи соединить с просеянной мукой и добавить к молочно-яичной массе. Замесить крутое тесто. Нужно накрыть его салфеткой и дать постоять минимум 30 мин.
2. Раскатать тесто в круг диаметром, превосходящим диаметр формы см на 5. Форму нужно застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. У меня форма диаметром 22 см. Распределить тесто в форме, слегка придавливая руками. Лишнее срезать. Удобнее это делать кулинарными ножницами.
3. Приготовить заливку-начинку для пирога. Разбить в миску 4 яйца. Добавить оставшийся сахар и взбить миксером до густой, пышной консистенции. Добавить сметану, ванилин и аккуратно размешать венчиком — не миксером! Начинка для пирога готова.
4. Залить сметанную начинку в основу. Из остатков теста можно приготовить украшение на бортик — это исключительно ваша фантазия.
5. Выпекать пирог при 180 °С 40-45 мин. Готовность проверить по начинке — если она не проваливается, а пружинит, пирог готов. Готовый пирог нужно хорошо остудить перед подачей.

Приятного аппетита!

​Пирог "Дыхание весны"
​Пирог "Дыхание весны"
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