​Пампушки чесночные к борщу

Ингредиенты:



Мука — 3 стак.



Вода (теплая) — 1 стак.



Мед — 1 ст. л.



Чеснок — 3 зубчика



Дрожжи сухие — 3 ч. л.



Масло подсолнечное — 3 ст. л.



Соль — по вкусу



Яйцо (для смазывания) — 1 шт.



Приготовление:

1. В теплой воде растворить мед и сухие дрожжи. Муку просеять в миску, влить в нее теплую воду с растворенным медом и дрожжами, добавить растительное масло, соль и по желанию добавить немного порошка лука и порошка чеснока. Все перемешать и вымесить мягкое и эластичное тесто. Готовое тесто оставить в теплом месте на 15 минут, чтобы немного подошло.

2. Спустя указанное время зачерпнуть по полной столовой ложке теста и руками, смазанными растительным маслом, скатать шарики и уложить в смазанную форму для выпечки. Дать тесту подняться в форме 30-40 минут, смазать яйцом и поместить в духовку. Выпекать пампушки при температуре 200 °С до зарумянивания.

3. Пока пампушки пекутся, приготовить чесночный соус: раздавить 3 зубчика чеснока и смешать с 3 ст. л. растительного масла и 2 ст. л. воды, немного подсолить и добавить мелко порезанную петрушку, все хорошо перемешать.

4. Горячие и подрумянившиеся пампушки вынуть из духовки, смазать их поверхность приготовленным чесночным соусом и поместить обратно в духовку на 5 минут.

Приятного аппетита!