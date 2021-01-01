Куриные кармашки с ананасами
Ингредиенты:
- Грудка куриная — 4 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Ананас (консервированный) — 150 г
- Карри — 2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Масло сливочное — 1 ст. л.
Приготовление:
1. Консервированные ананасы нарезать маленькими кусочками. Сладкий перец нарезать небольшими квадратиками.
2. В растительное мало влить сок лимона, добавить 1 ч. л. карри, посолить по вкусу, все хорошо перемешать. Залить кусочки ананасов и перца, еще раз все тщательно перемешать.
3. На куриных грудках с одной стороны сделать глубокие надрезы, чтобы получились кармашки. Снаружи куриные грудки слегка натереть солью и оставшимся порошком карри.
4. Духовку предварительно разогреть до 200 °С. Кармашки заполнить начинкой и выложить в смазанную сливочным маслом форму. Запекать в течение 40 минут.
5. Украсить по желанию и подавать на стол.
Приятного аппетита!
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