​Куриные кармашки с ананасами

Ингредиенты:



Грудка куриная — 4 шт.



Перец болгарский — 1 шт.



Ананас (консервированный) — 150 г



Карри — 2 ч. л.



Соль — по вкусу



Лимонный сок — 1 ст. л.



Масло растительное — 3 ст. л.



Масло сливочное — 1 ст. л.



Приготовление:

1. Консервированные ананасы нарезать маленькими кусочками. Сладкий перец нарезать небольшими квадратиками.

2. В растительное мало влить сок лимона, добавить 1 ч. л. карри, посолить по вкусу, все хорошо перемешать. Залить кусочки ананасов и перца, еще раз все тщательно перемешать.

3. На куриных грудках с одной стороны сделать глубокие надрезы, чтобы получились кармашки. Снаружи куриные грудки слегка натереть солью и оставшимся порошком карри.

4. Духовку предварительно разогреть до 200 °С. Кармашки заполнить начинкой и выложить в смазанную сливочным маслом форму. Запекать в течение 40 минут.

5. Украсить по желанию и подавать на стол.

Приятного аппетита!