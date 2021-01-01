​Куриные отбивные в кляре

Это довольно простой рецепт. Филе выйдет сочным, нежным, т.к. используется кляр, который хорошо окутывает отбивные. Еще в него можно положить чеснок, приправы. Куриные отбивные конечно не для совсем маленьких детей, но деткам от 3 лет они подойдут. Особенно если желаете приготовить быстрое блюдо.



Вкус отбивных действительно удивит и возможно, когда вы попробуете приготовить их, то уже не захотите искать другой рецепт, ведь этот обязательно понравится вам и вашим родным.

Ингредиенты:

Яйца — 2



Филе курицы – около 500 гр.



Сметана



Соль



перец



Несколько ложек муки



Масло растительное



Приготовление:

Нарежьте пластинами филе, затем отбейте все (используйте кухонный молоток).

Затем смешайте соль, сметану, добавьте яйца.

Потом насыпьте муки, вымешайте все.

Кляр будет выглядеть, как сметана, если нужно, добавьте муки (но не слишком много).

Теперь посолите отбивные, добавьте перца, обмакните их в кляр.

Затем мясо положите на сковороду, где разогревали масло. Жарьте все на среднем огне, приблизительно 7 мин.

Далее переверните и пожарьте со 2-й стороны несколько минут.

Приятного аппетита!