Куриные отбивные в кляре
Это довольно простой рецепт. Филе выйдет сочным, нежным, т.к. используется кляр, который хорошо окутывает отбивные. Еще в него можно положить чеснок, приправы. Куриные отбивные конечно не для совсем маленьких детей, но деткам от 3 лет они подойдут. Особенно если желаете приготовить быстрое блюдо.
Вкус отбивных действительно удивит и возможно, когда вы попробуете приготовить их, то уже не захотите искать другой рецепт, ведь этот обязательно понравится вам и вашим родным.
Ингредиенты:
- Яйца — 2
- Филе курицы – около 500 гр.
- Сметана
- Соль
- перец
- Несколько ложек муки
- Масло растительное
Приготовление:
- Нарежьте пластинами филе, затем отбейте все (используйте кухонный молоток).
- Затем смешайте соль, сметану, добавьте яйца.
- Потом насыпьте муки, вымешайте все.
- Кляр будет выглядеть, как сметана, если нужно, добавьте муки (но не слишком много).
- Теперь посолите отбивные, добавьте перца, обмакните их в кляр.
- Затем мясо положите на сковороду, где разогревали масло. Жарьте все на среднем огне, приблизительно 7 мин.
- Далее переверните и пожарьте со 2-й стороны несколько минут.
Приятного аппетита!
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