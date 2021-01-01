Прибалтийские сырники в духовке
Творожанники можно назвать неким аналогом наших сырников, только с тем различием, что они не жарятся на сковородке, а запекаются в духовке. Это дает возможность сделать творог, входящий в их состав, по-настоящему полезным для здоровья, так как он не пропитывается маслом, как при жарке. Такие сырники в духовке сохраняют в себе больше витаминов и полезных веществ, поэтому их можно использовать и в детском питании. Приготовьте это блюдо у себя дома и угостите им своих близких!
Ингредиенты:
- 3 яйца
- Полкило творога
- 4 ст. ложки муки
- 1 чайная ложка соды
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Подготовим все продукты и включаем духовку на 220 градусов, чтобы сразу приступить к процессу запекания после приготовления творожного теста.
- Выкладываем в чашу творог и вбиваем к нему яйца. Затем вам потребуется взять миксер или блендер и хорошенько взбить яйца с творогом, чтобы в результате получилась однородная масса.
- Добавляем в творожно — яичную смесь соду и соль. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем муку. Делать это лучше постепенно, постоянно помешивая смесь, чтобы в ней не образовались комки, которые потом будет очень сложно вымешать.
- В итоге, у нас должно получиться достаточно густое тесто. Вы можете использовать для приготовления этого блюда как специальные формы для выпекания. Так и самый обычный противень, все зависит только от того, что есть у вас дома.
- Застилаем противень бумагой и хорошо смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем получившееся у нас тесто ложкой.
- Теперь ставим противень в горячую духовку.
- Выпекать сырники нужно до золотистого цвета, только тогда их можно будет вытаскивать. Они сдуются после того, как вы вытащите их из духовки, но это не страшно.
- Горячие сырники нужно полить сметаной, сложить в кастрюльку и плотно накрыть крышкой, дав им пропитаться.
Приятного аппетита!
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