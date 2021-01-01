Прибалтийские сырники в духовке

Творожанники можно назвать неким аналогом наших сырников, только с тем различием, что они не жарятся на сковородке, а запекаются в духовке. Это дает возможность сделать творог, входящий в их состав, по-настоящему полезным для здоровья, так как он не пропитывается маслом, как при жарке. Такие сырники в духовке сохраняют в себе больше витаминов и полезных веществ, поэтому их можно использовать и в детском питании. Приготовьте это блюдо у себя дома и угостите им своих близких!

Ингредиенты:

3 яйца



Полкило творога



4 ст. ложки муки



1 чайная ложка соды



Соль по вкусу



Приготовление:

Подготовим все продукты и включаем духовку на 220 градусов, чтобы сразу приступить к процессу запекания после приготовления творожного теста.

Выкладываем в чашу творог и вбиваем к нему яйца. Затем вам потребуется взять миксер или блендер и хорошенько взбить яйца с творогом, чтобы в результате получилась однородная масса.

Добавляем в творожно — яичную смесь соду и соль. Тщательно перемешиваем.

Добавляем муку. Делать это лучше постепенно, постоянно помешивая смесь, чтобы в ней не образовались комки, которые потом будет очень сложно вымешать.

В итоге, у нас должно получиться достаточно густое тесто. Вы можете использовать для приготовления этого блюда как специальные формы для выпекания. Так и самый обычный противень, все зависит только от того, что есть у вас дома.

Застилаем противень бумагой и хорошо смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем получившееся у нас тесто ложкой.

Теперь ставим противень в горячую духовку.

Выпекать сырники нужно до золотистого цвета, только тогда их можно будет вытаскивать. Они сдуются после того, как вы вытащите их из духовки, но это не страшно.

Горячие сырники нужно полить сметаной, сложить в кастрюльку и плотно накрыть крышкой, дав им пропитаться.



Приятного аппетита!