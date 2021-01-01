Если вам уже приелись обычные гарниры, такие как гречка и рис, то обратите свое внимание на булгур. Булгур — это крупа из пшеницы, очень вкусная, сытная и полезная. Сегодня готовим булгур с овощами. Это блюдо подается как самостоятельное, оно достаточно сытное и питательное. Но также он хорошо подойдет как гарнир к мясным и даже рыбным блюдам. Обязательно стоит попробовать!

Ингредиенты:

Булгур – 200 г.



Вода – 400 г.



Баклажан (небольшой) – 1 шт.



Кабачок – 1/2 шт.



Лук репчатый – 1 шт.



Морковь – 1 шт.



Помидор (крупный) – 1 шт.



Перец болгарский – 1 шт.



Оливковое масло – 1-2 ст. л.



Соль, перец черный молотый – по вкусу.



Паприка – 1/3 ч. л.



Приготовление:

1. Баклажан нарезать кубиком и присыпать солью. Оставить на 10-15 минут.

2. Булгур сначала будем обжаривать на оливковом масле, чтобы раскрылся его восхитительный аромат. Обжаривать нужно, помешивая, до тех пор, пока вы не почувствуете вкусный ореховый запах. Примерно минуты 3-4.

3. Затем влить воду (пропорции один к двум). Посолить и варить булгур до готовности под крышкой. Вода должна вся выпариться.

4. Морковь нарезать кубиком, лук – мелко. Обжаривать на растительном масле до прозрачности лука.

5. Баклажаны промыть под холодной водой, кабачок нарезать кубиком. Добавить к луку и моркови. Тушить под крышкой до готовности.

6. Сыпать специи, посолить и обжарить на среднем огне без крышки 2 минуты.

7. Помидор натереть на крупной терке без шкурки. Соединить с овощами, протушить еще минутку.

8. При подаче выложите сначала булгур, затем сверху овощи прямо в тарелке. Или можно овощи перемешать в булгуром в кастрюле, если вы готовите впрок.

Приятного аппетита!