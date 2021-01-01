Новые материалы от 16 ноября

Булгур с овощами

Если вам уже приелись обычные гарниры, такие как гречка и рис, то обратите свое внимание на булгур. Булгур — это крупа из пшеницы, очень вкусная, сытная и полезная. Сегодня готовим булгур с овощами. Это блюдо подается как самостоятельное, оно достаточно сытное и питательное. Но также он хорошо подойдет как гарнир к мясным и даже рыбным блюдам. Обязательно стоит попробовать! 

Ингредиенты: 

  • Булгур – 200 г. 
  • Вода – 400 г. 
  • Баклажан (небольшой) – 1 шт. 
  • Кабачок – 1/2 шт. 
  • Лук репчатый – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Помидор (крупный) – 1 шт. 
  • Перец болгарский – 1 шт. 
  • Оливковое масло – 1-2 ст. л. 
  • Соль, перец черный молотый – по вкусу. 
  • Паприка – 1/3 ч. л. 

Приготовление: 

1. Баклажан нарезать кубиком и присыпать солью. Оставить на 10-15 минут. 

2. Булгур сначала будем обжаривать на оливковом масле, чтобы раскрылся его восхитительный аромат. Обжаривать нужно, помешивая, до тех пор, пока вы не почувствуете вкусный ореховый запах. Примерно минуты 3-4. 

3. Затем влить воду (пропорции один к двум). Посолить и варить булгур до готовности под крышкой. Вода должна вся выпариться. 

4. Морковь нарезать кубиком, лук – мелко. Обжаривать на растительном масле до прозрачности лука. 

5. Баклажаны промыть под холодной водой, кабачок нарезать кубиком. Добавить к луку и моркови. Тушить под крышкой до готовности. 

6. Сыпать специи, посолить и обжарить на среднем огне без крышки 2 минуты. 

7. Помидор натереть на крупной терке без шкурки. Соединить с овощами, протушить еще минутку. 

8. При подаче выложите сначала булгур, затем сверху овощи прямо в тарелке. Или можно овощи перемешать в булгуром в кастрюле, если вы готовите впрок. 

Приятного аппетита!

Булгур с овощами
Булгур с овощами
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