Новые материалы от 09 ноября

​Картофельная запеканка с фаршем из индейки

Сытная и очень вкусная запеканка – если к ней добавить легкий салатик, то получится полноценный ужин.

Вам потребуется:

  • 400 г фарша из индейки 
  • 2 зубчика чеснока 
  • 600 г картофеля 
  • 1 луковица 
  • 2 яйца 
  • 150 г сметаны 
  • 1 стакан муки 
  • 1 стакан тертого сыра 
  • красный перец по вкусу
  • молотый черный перец по вкусу 
  • соль по вкусу 
  • масло для смазывания формы

Как готовить:

1. Положите фарш из индейки в миску, очистите чеснок и выдавите его в фарш. Приправьте солью, молотым черным перцем и паприкой по вкусу и перемешайте. Туда же добавьте яйцо, сметану и 1/4 стакана муки и все хорошо перемешайте.

2. Очистите картофель и натрите на его на крупной терке. В ту же емкость натрите на крупной терке лук. Положите тертый картофель и лук на дуршлаг и поставьте дуршлаг в миску на 10-15 минут, чтобы стек лишний сок. 

3. Переложите картофель и лук обратно в миску, добавьте оставшиеся яйца, приправьте молотым черным перцем и солью, перемешайте. Добавьте оставшиеся 3/4 стакана муки и замесите тесто. 

4. Разогрейте духовку до 180С. Смажьте разъемную форму для выпечки маслом, выложите тесто в форму и сделайте ложкой бортики. 

5. Выложите фарш ложкой в середину картофельной основы и разровняйте. 

6. Поставьте форму в духовку на 45 минут, затем выньте (не выключайте духовку). 

7. Посыпьте пирог сверху тертым сыром и поставьте обратно в духовку еще на 15 минут. 

8. Выньте готовый пирог из формы, нарежьте на кусочки и подавайте горячим.

Приятного аппетита!

​Картофельная запеканка с фаршем из индейки
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