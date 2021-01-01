Картофельная запеканка с фаршем из индейки
Сытная и очень вкусная запеканка – если к ней добавить легкий салатик, то получится полноценный ужин.
Вам потребуется:
- 400 г фарша из индейки
- 2 зубчика чеснока
- 600 г картофеля
- 1 луковица
- 2 яйца
- 150 г сметаны
- 1 стакан муки
- 1 стакан тертого сыра
- красный перец по вкусу
- молотый черный перец по вкусу
- соль по вкусу
- масло для смазывания формы
Как готовить:
1. Положите фарш из индейки в миску, очистите чеснок и выдавите его в фарш. Приправьте солью, молотым черным перцем и паприкой по вкусу и перемешайте. Туда же добавьте яйцо, сметану и 1/4 стакана муки и все хорошо перемешайте.
2. Очистите картофель и натрите на его на крупной терке. В ту же емкость натрите на крупной терке лук. Положите тертый картофель и лук на дуршлаг и поставьте дуршлаг в миску на 10-15 минут, чтобы стек лишний сок.
3. Переложите картофель и лук обратно в миску, добавьте оставшиеся яйца, приправьте молотым черным перцем и солью, перемешайте. Добавьте оставшиеся 3/4 стакана муки и замесите тесто.
4. Разогрейте духовку до 180С. Смажьте разъемную форму для выпечки маслом, выложите тесто в форму и сделайте ложкой бортики.
5. Выложите фарш ложкой в середину картофельной основы и разровняйте.
6. Поставьте форму в духовку на 45 минут, затем выньте (не выключайте духовку).
7. Посыпьте пирог сверху тертым сыром и поставьте обратно в духовку еще на 15 минут.
8. Выньте готовый пирог из формы, нарежьте на кусочки и подавайте горячим.
Приятного аппетита!