​Картофельная запеканка с фаршем из индейки

Сытная и очень вкусная запеканка – если к ней добавить легкий салатик, то получится полноценный ужин.

Вам потребуется:

400 г фарша из индейки

2 зубчика чеснока

600 г картофеля

1 луковица

2 яйца

150 г сметаны

1 стакан муки

1 стакан тертого сыра

красный перец по вкусу

молотый черный перец по вкусу

соль по вкусу

масло для смазывания формы

Как готовить:

1. Положите фарш из индейки в миску, очистите чеснок и выдавите его в фарш. Приправьте солью, молотым черным перцем и паприкой по вкусу и перемешайте. Туда же добавьте яйцо, сметану и 1/4 стакана муки и все хорошо перемешайте.

2. Очистите картофель и натрите на его на крупной терке. В ту же емкость натрите на крупной терке лук. Положите тертый картофель и лук на дуршлаг и поставьте дуршлаг в миску на 10-15 минут, чтобы стек лишний сок.

3. Переложите картофель и лук обратно в миску, добавьте оставшиеся яйца, приправьте молотым черным перцем и солью, перемешайте. Добавьте оставшиеся 3/4 стакана муки и замесите тесто.

4. Разогрейте духовку до 180С. Смажьте разъемную форму для выпечки маслом, выложите тесто в форму и сделайте ложкой бортики.

5. Выложите фарш ложкой в середину картофельной основы и разровняйте.

6. Поставьте форму в духовку на 45 минут, затем выньте (не выключайте духовку).

7. Посыпьте пирог сверху тертым сыром и поставьте обратно в духовку еще на 15 минут.

8. Выньте готовый пирог из формы, нарежьте на кусочки и подавайте горячим.

Приятного аппетита!