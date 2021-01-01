Любимый кокосовый торт без выпечки
Хочу поделиться рецептом своего любимого кокосового торта, который на вкус очень похож на мои любимы конфетки "Рафаелло". Приготовление не требует много времени и сил, а результат очень радует. Источник - старый журнал "Единственная"
Ингредиенты:
- 2 упаковки печенья крекер (я брала «Свиточ» сливочный, понадобилось где-то 1,5 упаковки)
- 200 гр. Кокосовой стружки
- 1 упаковка ванильного сахара
- ½ литра молока
- 200 гр. слив.масла
- ¾ ст. сахара
- 2 желтка
- 2 ст.л. пшеничной муки
- 2ст.л. с верхом ванильного пудинга или картофельного крахмала
Приготовление:
1. Желтки взбить с ½ стакана сахара. Добавить муку, пудинг (или крахмал) и ½ ст. молока, снова взбить миксером.
2. Оставшееся молоко довести до кипения с оставшимся сахаром на маленьком огне, добавить приготовленную массу и варить на маленьком огне, пока жидкость не приобретет консистенцию пудинга. Охладить.
3. Взбить миксером сливочное масло, постепенно добавить охлажденную массу. Всыпать ¾ кокосовой стружки и перемешать. На дно круглой формы выложить крекеры и накрыть их 1/3 массы. Затем поочередно выложить слоями печенье и кремовую массу (последний слой кремовый).
4. Посыпать верх торта кокосовой стружкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.
5. В этот раз я на один из слоев положила жареный арахис. Еще делала с миндальным орехом, вкус еще лучше, но и без орехов тоже очень вкусненько.
Приятного аппетита!)))