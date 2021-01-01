​Любимый кокосовый торт без выпечки

Хочу поделиться рецептом своего любимого кокосового торта, который на вкус очень похож на мои любимы конфетки "Рафаелло". Приготовление не требует много времени и сил, а результат очень радует. Источник - старый журнал "Единственная"

Ингредиенты:

2 упаковки печенья крекер (я брала «Свиточ» сливочный, понадобилось где-то 1,5 упаковки)

200 гр. Кокосовой стружки

1 упаковка ванильного сахара

½ литра молока

200 гр. слив.масла

¾ ст. сахара

2 желтка

2 ст.л. пшеничной муки

2ст.л. с верхом ванильного пудинга или картофельного крахмала

Приготовление:

1. Желтки взбить с ½ стакана сахара. Добавить муку, пудинг (или крахмал) и ½ ст. молока, снова взбить миксером.

2. Оставшееся молоко довести до кипения с оставшимся сахаром на маленьком огне, добавить приготовленную массу и варить на маленьком огне, пока жидкость не приобретет консистенцию пудинга. Охладить.

3. Взбить миксером сливочное масло, постепенно добавить охлажденную массу. Всыпать ¾ кокосовой стружки и перемешать. На дно круглой формы выложить крекеры и накрыть их 1/3 массы. Затем поочередно выложить слоями печенье и кремовую массу (последний слой кремовый).

4. Посыпать верх торта кокосовой стружкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.

5. В этот раз я на один из слоев положила жареный арахис. Еще делала с миндальным орехом, вкус еще лучше, но и без орехов тоже очень вкусненько.

Приятного аппетита!)))