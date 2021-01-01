​Быстрый тарт с баклажанами

Ингредиенты:

- Баклажаны 700 г

- Перец сладкий красный (паприка) 2 шт.

- Оливковое масло 40 мл

- Чеснок дольки 2 шт.

- Лук репчатый (100г) 1 шт.

- Лимоны ½ шт.

- Соль ½ ч.л.

- Перец черный молотый ¼ ч.л.

- Тесто слоеное бездрожжевое 400 г

Приготовление:

Баклажаны и перец вымойте, обсушите, смажьте растительным маслом и положите в разогретую до 200-220 градусов духовку.

Запекайте 20-25 минут, пока овощи не станут совершенно мягкими. Затем остудите в плотно закрытой емкости и снимите кожицу.

Нарежьте очищенные запеченные овощи кубиками, переложите в миску. Измельчите чеснок, а лук нарежьте тонкими четвертькольцами. Добавьте оливковое масло, сок половины лимона, посолите и поперчите. Перемешайте получившуюся начинку.

Раскатайте тесто толщиной около 0,5 см, выстелите им форму для выпечки с низкими бортиками и наколите вилкой в нескольких местах. Поставьте форму в духовку на 5-7 минут при 180 градусах, чтобы немного подсушить основу.

Теперь выложите начинку на основу и выпекайте еще 15 минут, пока края теста не станут светло-золотистыми. Перед подачей тарт лучше остудить.