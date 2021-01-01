​Запеченный картофель (без масла)

Ингредиенты:

Картофель - 500 г

Яичный белок - 2 шт

Соль, перец и другие специи - по вкусу

Приготовление:

1. Картошка чистится и режется (форму каждый выбирает себе сам)

2. Выкладывается на противень тонким слоем и поливается слегка взбитым белком.

3. Запекается в духовке около полу часа при температуре 180 градусов. Специи добавляются по вкусу.

4. При большом желании получения более хрустящей корочки можно добавить пару капель масла, но такой надобности чаще всего не возникает.