Новые материалы от 08 ноября

​Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко)

Ингредиенты:

  • - 500 г - творог нежирный мягкий 
  • - 300 г - маложирная сметана 
  • - сахарный песок или стевия - по-вкусу 
  • - 30 г - желатин (лучше быстрорастворимый) 
  • - любые фрукты (тут использованы клубника и бананы) 
  • форма, примерно 26 см (около 300 г)

Приготовление:

1. Творог смешать с сахаром или стевией. 

2. Сметану смешать с сахаром или стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы . 

3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог+сметана и перемешать. Получается жидкая масса. 

4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу. Перемешать. Получившейся смесью покрываем все фрукты (равномерно). 

5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа).

6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.

​Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко)
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