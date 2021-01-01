​Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко)

Ингредиенты:

- 500 г - творог нежирный мягкий

- 300 г - маложирная сметана

- сахарный песок или стевия - по-вкусу

- 30 г - желатин (лучше быстрорастворимый)

- любые фрукты (тут использованы клубника и бананы)

форма, примерно 26 см (около 300 г)

Приготовление:

1. Творог смешать с сахаром или стевией.

2. Сметану смешать с сахаром или стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы .

3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог+сметана и перемешать. Получается жидкая масса.

4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу. Перемешать. Получившейся смесью покрываем все фрукты (равномерно).

5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа).

6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.