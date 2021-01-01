Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко)
Ингредиенты:
- - 500 г - творог нежирный мягкий
- - 300 г - маложирная сметана
- - сахарный песок или стевия - по-вкусу
- - 30 г - желатин (лучше быстрорастворимый)
- - любые фрукты (тут использованы клубника и бананы)
- форма, примерно 26 см (около 300 г)
Приготовление:
1. Творог смешать с сахаром или стевией.
2. Сметану смешать с сахаром или стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы .
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог+сметана и перемешать. Получается жидкая масса.
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу. Перемешать. Получившейся смесью покрываем все фрукты (равномерно).
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа).
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.
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