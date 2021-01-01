​Зеленый фруктовый салат с мороженым

Ингредиенты:

2 средних зеленых яблока

3 крупных киви

300 г зеленого винограда

ванильный пломбир

Киви чистим и нарезаем небольшими кубиками.

Виноград обрываем с ветки. Если он с косточками – разрезаем ягоды пополам и косточки удаляем. Если без косточек – кладем целиком.

У яблок удаляем сердцевину, счищаем кожицу. Нарезаем кубиками.

Смешиваем фрукты в миске, затем раскладываем по креманкам. Каждую порцию украшаем шариком мороженого.