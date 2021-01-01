Зеленый фруктовый салат с мороженым
Ингредиенты:
- 2 средних зеленых яблока
- 3 крупных киви
- 300 г зеленого винограда
- ванильный пломбир
Киви чистим и нарезаем небольшими кубиками.
Виноград обрываем с ветки. Если он с косточками – разрезаем ягоды пополам и косточки удаляем. Если без косточек – кладем целиком.
У яблок удаляем сердцевину, счищаем кожицу. Нарезаем кубиками.
Смешиваем фрукты в миске, затем раскладываем по креманкам. Каждую порцию украшаем шариком мороженого.
Написать комментарий
Нет комментариев