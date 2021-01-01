Новые материалы от 07 ноября

​Зеленый фруктовый салат с мороженым

Ингредиенты: 

  • 2 средних зеленых яблока 
  • 3 крупных киви 
  • 300 г зеленого винограда
  • ванильный пломбир

Киви чистим и нарезаем небольшими кубиками.

Виноград обрываем с ветки. Если он с косточками – разрезаем ягоды пополам и косточки удаляем. Если без косточек – кладем целиком.

У яблок удаляем сердцевину, счищаем кожицу. Нарезаем кубиками.

Смешиваем фрукты в миске, затем раскладываем по креманкам. Каждую порцию украшаем шариком мороженого.

​Зеленый фруктовый салат с мороженым
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