Ленивчики
Наверное у каждого остается картофельное пюре и как всегда думаете: куда его впихнуть. Предлагаю приготовить это ленивое блюдо. Можно назвать их ленивые пирожки, можно горячие бутерброды. Но суть не в названии, а в том,что это очень вкусно. У нас есть хлебушек или батон или лаваш, что под рукой найдется.
Вам потребуется:
Масса-1
- Пюре-200 гр
- Яйцо-1 шт
- Майонез-2 ст.л
- Лук зеленый-1 пуч
- Перец
Масса-2
- Сыр тв-100 гр
- Майонез-3 ст.л
- Укроп
- Перец
Приготовление:
Намазать хлеб массой -1,сверху -масса-2.
Кладем наших ленивчиков в духовку на 10 минут при 175* и они готовы.
Приятного аппетита!
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