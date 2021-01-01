Новые материалы от 03 ноября

​Ленивчики

Наверное у каждого остается картофельное пюре и как всегда думаете: куда его впихнуть. Предлагаю приготовить это ленивое блюдо. Можно назвать их ленивые пирожки, можно горячие бутерброды. Но суть не в названии, а в том,что это очень вкусно. У нас есть хлебушек или батон или лаваш, что под рукой найдется.

Вам потребуется:

Масса-1 

  • Пюре-200 гр 
  • Яйцо-1 шт 
  • Майонез-2 ст.л 
  • Лук зеленый-1 пуч 
  • Перец 

Масса-2 

  • Сыр тв-100 гр 
  • Майонез-3 ст.л 
  • Укроп 
  • Перец

Приготовление:

Намазать хлеб массой -1,сверху -масса-2. 

Кладем наших ленивчиков в духовку на 10 минут при 175* и они готовы.

Приятного аппетита!

​Ленивчики
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