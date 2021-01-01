​Ленивчики

Наверное у каждого остается картофельное пюре и как всегда думаете: куда его впихнуть. Предлагаю приготовить это ленивое блюдо. Можно назвать их ленивые пирожки, можно горячие бутерброды. Но суть не в названии, а в том,что это очень вкусно. У нас есть хлебушек или батон или лаваш, что под рукой найдется.

Вам потребуется:

Масса-1

Пюре-200 гр

Яйцо-1 шт

Майонез-2 ст.л

Лук зеленый-1 пуч

Перец

Масса-2

Сыр тв-100 гр

Майонез-3 ст.л

Укроп

Перец

Приготовление:

Намазать хлеб массой -1,сверху -масса-2.

Кладем наших ленивчиков в духовку на 10 минут при 175* и они готовы.

Приятного аппетита!