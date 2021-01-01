Мясо запеченное с консервированными грибами
Ингредиенты:
- Мясо - 1.5 кг
- Лук - 3 шт
- Грибы консервированные - 1 кг
- Картофель средний - 4 шт
- Морковь - 4 шт
- Перец сладкий - 2 шт
- Перец острый зеленый - 3 шт
- Майонез - 400 гр
- Сыр твердый тертый - 200 гр
- Чеснок - 5-6 зубчиков
- Соль и специи по вкусу
Способ приготовления:
- Форму смазать растительным маслом.
- На дно выложить порезанное кусочками мясо. И посыпать его смесью соли с пряностями.
- В сковородке обжарить резанный лук до золотистого цвета. Добавить туда грибы. И обжарить их с луком.
- Выложить грибы с луком на мясо. Сверху положить нарезанный полукольцами картофель и посыпать смесью соли с пряностями.
- В отдельной посуде смешать нарезанный кубиками сладкий перец, тертую морковь, нарезанный острый перец, давленый чеснок и майонез. Эту смесь поместить в форму на картофель.
- Сверху посыпал тертым сыром.
- Накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200 духовку на 60 минут.
- Снять фольгу и еще 15 минут.
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