Новые материалы от 03 ноября

​Мясо запеченное с консервированными грибами

Ингредиенты: 

  • Мясо - 1.5 кг
  • Лук - 3 шт 
  • Грибы консервированные - 1 кг 
  • Картофель средний - 4 шт 
  • Морковь - 4 шт 
  • Перец сладкий - 2 шт 
  • Перец острый зеленый - 3 шт 
  • Майонез - 400 гр 
  • Сыр твердый тертый - 200 гр 
  • Чеснок - 5-6 зубчиков 
  • Соль и специи по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Форму смазать растительным маслом. 
  2. На дно выложить порезанное кусочками мясо. И посыпать его смесью соли с пряностями. 
  3. В сковородке обжарить резанный лук до золотистого цвета. Добавить туда грибы. И обжарить их с луком. 
  4. Выложить грибы с луком на мясо. Сверху положить нарезанный полукольцами картофель и посыпать смесью соли с пряностями. 
  5. В отдельной посуде смешать нарезанный кубиками сладкий перец, тертую морковь, нарезанный острый перец, давленый чеснок и майонез. Эту смесь поместить в форму на картофель. 
  6. Сверху посыпал тертым сыром. 
  7. Накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200 духовку на 60 минут. 
  8. Снять фольгу и еще 15 минут.
​Мясо запеченное с консервированными грибами
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