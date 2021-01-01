Слоеный пирог с грибами и фаршем
Ингредиенты:
- Слоеное бездрожжевое тесто – 400 г
- Грибы шампиньоны – 250 г
- Свиной фарш – 150 – 200 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Сыр мягкого сорта – 50 г
- Растительное масло – 3 ст. ложки
- Черный молотый перец
- Соль
- Мука.
Приготовление:
Грибы вымыть, меленько порезать и обжарить в сковороде на растительном масле в течение 5-7 минут.
Затем очищенный лук измельчить и добавить в сковороду к грибам, посолить. Готовить на умеренном огне 10-15 минут.
Отдельно налить растительное масло в сковороду и обжарить фарш до готовности, посолив и посыпав его черным молотым перцем.
Тесто раскатать в пласт таким образом, чтобы он поместился в вашу форму для выпекания, и его можно было свернуть пополам. Форму присыпать мукой и выложить туда тесто.
Выложить всю начинку на половину теста.
А другой половиной накрыть сверху и закрепить края.
Сверху посыпать тертым сыром.
Выпекать пирог в духовке с температурой 200 градусов где-то 30 минут.
Приятного аппетита!
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