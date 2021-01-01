​Слоеный пирог с грибами и фаршем

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто – 400 г

Грибы шампиньоны – 250 г

Свиной фарш – 150 – 200 г

Репчатый лук – 1 шт.

Сыр мягкого сорта – 50 г

Растительное масло – 3 ст. ложки

Черный молотый перец

Соль

Мука.

Приготовление:

Грибы вымыть, меленько порезать и обжарить в сковороде на растительном масле в течение 5-7 минут.

Затем очищенный лук измельчить и добавить в сковороду к грибам, посолить. Готовить на умеренном огне 10-15 минут.

Отдельно налить растительное масло в сковороду и обжарить фарш до готовности, посолив и посыпав его черным молотым перцем.

Тесто раскатать в пласт таким образом, чтобы он поместился в вашу форму для выпекания, и его можно было свернуть пополам. Форму присыпать мукой и выложить туда тесто.

Выложить всю начинку на половину теста.

А другой половиной накрыть сверху и закрепить края.

Сверху посыпать тертым сыром.

Выпекать пирог в духовке с температурой 200 градусов где-то 30 минут.

Приятного аппетита!