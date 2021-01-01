​Плов с курицей

Вам потребуется:

Филе курицы — 3 шт

Морковь — 1 кг

Рис — 0.5 кг

Приправа (для плова) — 1 ст. л.

Соль (по вкусу)

Чеснок — 5 зуб.

Как готовить:

1. В кастрюле разогреть оливковое масло, всыпать в него рис и хорошо перемешать.

2. Затем рис залить кипящей водой, так чтобы вода полностью покрывала его (на 2 см), посолить по вкусу, поставить на медленный огонь до полного выпаривания воды.

3. Очистить чеснок от шелухи, разрезать каждый зубчик на 2 половины.

4. Чеснок добавить к рису, перемешать, накрыть крышкой и, добавив еще 100 мл воды, оставить на медленном огне на 7-10 минут.

5. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.

6. Морковь натереть на крупной терке.

7. Сковороду с маслом раскалить на плите. Отправить на нее морковь и куриное филе. Обжаривать в течение 10 минут, потом дать потомиться под крышкой еще 5 минут.

8. Выложить рис в миску, добавить заправку из куриного филе и моркови, тщательно перемешать.

Приятного аппетита!