Плов с курицей
Вам потребуется:
- Филе курицы — 3 шт
- Морковь — 1 кг
- Рис — 0.5 кг
- Приправа (для плова) — 1 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Чеснок — 5 зуб.
Как готовить:
1. В кастрюле разогреть оливковое масло, всыпать в него рис и хорошо перемешать.
2. Затем рис залить кипящей водой, так чтобы вода полностью покрывала его (на 2 см), посолить по вкусу, поставить на медленный огонь до полного выпаривания воды.
3. Очистить чеснок от шелухи, разрезать каждый зубчик на 2 половины.
4. Чеснок добавить к рису, перемешать, накрыть крышкой и, добавив еще 100 мл воды, оставить на медленном огне на 7-10 минут.
5. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
6. Морковь натереть на крупной терке.
7. Сковороду с маслом раскалить на плите. Отправить на нее морковь и куриное филе. Обжаривать в течение 10 минут, потом дать потомиться под крышкой еще 5 минут.
8. Выложить рис в миску, добавить заправку из куриного филе и моркови, тщательно перемешать.
Приятного аппетита!