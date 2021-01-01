Новые материалы от 03 ноября

​Плов с курицей

Вам потребуется:

  • Филе курицы — 3 шт 
  • Морковь — 1 кг 
  • Рис — 0.5 кг 
  • Приправа (для плова) — 1 ст. л. 
  • Соль (по вкусу) 
  • Чеснок — 5 зуб.

Как готовить:

1. В кастрюле разогреть оливковое масло, всыпать в него рис и хорошо перемешать. 

2. Затем рис залить кипящей водой, так чтобы вода полностью покрывала его (на 2 см), посолить по вкусу, поставить на медленный огонь до полного выпаривания воды. 

3. Очистить чеснок от шелухи, разрезать каждый зубчик на 2 половины. 

4. Чеснок добавить к рису, перемешать, накрыть крышкой и, добавив еще 100 мл воды, оставить на медленном огне на 7-10 минут. 

5. Куриное филе нарезать небольшими кусочками. 

6. Морковь натереть на крупной терке. 

7. Сковороду с маслом раскалить на плите. Отправить на нее морковь и куриное филе. Обжаривать в течение 10 минут, потом дать потомиться под крышкой еще 5 минут. 

8. Выложить рис в миску, добавить заправку из куриного филе и моркови, тщательно перемешать.

Приятного аппетита!

​Плов с курицей
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