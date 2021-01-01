Новые материалы от 02 ноября

​Грибной суп с сыром

Ингредиенты:

  • Куриный бульон - 2,5 литра 
  • 5 картофелин 
  • 2 луковицы 
  • 1 морковь 
  • 300 грамм грибов 
  • 50 грамм сливочного масла 
  • 2 плавленных сырка
  • зелень, соль, перец, лавровый лист

Приготовление:

  1. Грибы и картофель очистить и нарезать соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. В кипящий куриный бульон добавить картофель и варить почти до готовности.
  2. В сковороде растопить сливочное масло и спассеровать морковь и лук, добавить грибы и на большом огне немножко прижарить. Овощи с грибами положить в кастрюлю с картофелем и дать закипеть.
  3. Тем временем плавленый сырок натереть на терке и добавить в кипящий суп. Через 10 минут суп можно выключить. Соль, перец, лавровый лист по вкусу. Зелень по желанию.
​Грибной суп с сыром
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