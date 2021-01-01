Грибной суп с сыром
Ингредиенты:
- Куриный бульон - 2,5 литра
- 5 картофелин
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 300 грамм грибов
- 50 грамм сливочного масла
- 2 плавленных сырка
- зелень, соль, перец, лавровый лист
Приготовление:
- Грибы и картофель очистить и нарезать соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. В кипящий куриный бульон добавить картофель и варить почти до готовности.
- В сковороде растопить сливочное масло и спассеровать морковь и лук, добавить грибы и на большом огне немножко прижарить. Овощи с грибами положить в кастрюлю с картофелем и дать закипеть.
- Тем временем плавленый сырок натереть на терке и добавить в кипящий суп. Через 10 минут суп можно выключить. Соль, перец, лавровый лист по вкусу. Зелень по желанию.
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