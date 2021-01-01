Новые материалы от 24 октября

​Лосось, запеченный в фольге

Для сытного и вкусного обеда на 1 человека:

  • 1 стейк лосося 
  • Несколько долек лимона 
  • Приправы по вкусу (перец ,сушеный базилик) 
  • Фольга для запекания.

Приготовление:

  1. Стейк лосося помыть, посолить с двух сторон, выложить на фольгу для запекания ,а её в свою очередь - на противень . 
  2. Посыпать специями и выложить дольками лимон . 
  3. Фольгу завернуть, чтобы у нас получился конвертик . 
  4. Отправить в разогретую до 180-200 гр духовку на 20-25 минут.
​Лосось, запеченный в фольге
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