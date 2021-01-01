Лосось, запеченный в фольге
Для сытного и вкусного обеда на 1 человека:
- 1 стейк лосося
- Несколько долек лимона
- Приправы по вкусу (перец ,сушеный базилик)
- Фольга для запекания.
Приготовление:
- Стейк лосося помыть, посолить с двух сторон, выложить на фольгу для запекания ,а её в свою очередь - на противень .
- Посыпать специями и выложить дольками лимон .
- Фольгу завернуть, чтобы у нас получился конвертик .
- Отправить в разогретую до 180-200 гр духовку на 20-25 минут.
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