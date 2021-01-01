Пицца Гости на пороге
Ингредиенты:
- Батон белого хлеба
- Колбаса 200 г. (любая копченая)
- Помидоры - 2 шт.
- Маслины - несколько штук
- Перец- 1 шт.
- Сыр твердый (любой)
- Майонез - 300-400 гр.
Способ приготовления:
- В большую тарелку мелко покрошить хлеб, нарезать то, что есть в доме мясное или колбасное, добавить майонез и все перемешать.
- Взять форму, плотным слоем выложить то, что у вас получилось, сверху уложить то, что найдется в холодильнике - грибы, перец, маслины и т.д.
- Пропорции продуктов произвольные, но то, что вам нравится - побольше.
- Посыпать тертым сыром - и в духовку, пока не расплавится сыр (запекать при темп. 180 гр. 10 мин.).
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