Новые материалы от 24 октября

​Пицца Гости на пороге

Ингредиенты: 

  • Батон белого хлеба 
  • Колбаса 200 г. (любая копченая) 
  • Помидоры - 2 шт. 
  • Маслины - несколько штук 
  • Перец- 1 шт. 
  • Сыр твердый (любой) 
  • Майонез - 300-400 гр.

Способ приготовления: 

  1. В большую тарелку мелко покрошить хлеб, нарезать то, что есть в доме мясное или колбасное, добавить майонез и все перемешать. 
  2. Взять форму, плотным слоем выложить то, что у вас получилось, сверху уложить то, что найдется в холодильнике - грибы, перец, маслины и т.д. 
  3. Пропорции продуктов произвольные, но то, что вам нравится - побольше. 
  4. Посыпать тертым сыром - и в духовку, пока не расплавится сыр (запекать при темп. 180 гр. 10 мин.).
​Пицца Гости на пороге
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