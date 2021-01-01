Рыбная запеканка

Ингредиенты:

– 3 яйца

– 1 банка сайры или горбуша

– 3-4 шт. картофеля

– головка лука

– 250 мл сметаны

– 250 мл майонеза

Приготовление:

1. Смешайте яйца, сметану и майонез.

2. Остальные компоненты выложите слоями в форму для запекания:

1 слой – картофель, нарезанный кружочками;

2 слой – лук, нарезанный полукольцами;

3 слой – размельченная рыбная консерва.

3. Залейте все слои смесью майонеза, яиц и сметаны. По желанию можно посыпать сверху тертым сыром.

4. Запекайте в духовке (или микроволновой печи с функцией «гриль» или «конвекция») до готовности картофеля.

Приятного аппетита!

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