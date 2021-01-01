Новые материалы от 23 октября

Рыбная запеканка

Ингредиенты

  • – 3 яйца 
  • – 1 банка сайры или горбуша 
  • – 3-4 шт. картофеля  
  • – головка лука  
  • – 250 мл сметаны  
  • – 250 мл майонеза 

Приготовление

1. Смешайте яйца, сметану и майонез. 

2. Остальные компоненты выложите слоями в форму для запекания: 

1 слой – картофель, нарезанный кружочками; 

2 слой – лук, нарезанный полукольцами; 

3 слой – размельченная рыбная консерва. 

3. Залейте все слои смесью майонеза, яиц и сметаны. По желанию можно посыпать сверху тертым сыром. 

4. Запекайте в духовке (или микроволновой печи с функцией «гриль» или «конвекция») до готовности картофеля. 

Приятного аппетита!

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Рыбная запеканка
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