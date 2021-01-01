Рыбная запеканка
Ингредиенты:
- – 3 яйца
- – 1 банка сайры или горбуша
- – 3-4 шт. картофеля
- – головка лука
- – 250 мл сметаны
- – 250 мл майонеза
Приготовление:
1. Смешайте яйца, сметану и майонез.
2. Остальные компоненты выложите слоями в форму для запекания:
1 слой – картофель, нарезанный кружочками;
2 слой – лук, нарезанный полукольцами;
3 слой – размельченная рыбная консерва.
3. Залейте все слои смесью майонеза, яиц и сметаны. По желанию можно посыпать сверху тертым сыром.
4. Запекайте в духовке (или микроволновой печи с функцией «гриль» или «конвекция») до готовности картофеля.
Приятного аппетита!
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