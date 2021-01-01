Горбуша, фаршированная сыром и грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- горбуша - 1 шт.
- сыр - 200 гр.
- лук - 2 шт.
- шампиньоны - 4-5 шт.
- майонез - 4 ст. л.
- чеснок - 3 зубчика
- сок половины лимона
- перец
- соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
- Рыбу потрошим, удаляем голову, хвост, хребет.
- Промываем, делаем надрезы на боках, сбрызгиваем соком лимона.
- Майонез смешиваем с солью, добавляем пропущенный через пресс чеснок. Хорошо обмазываем рыбу внутри майонезом и оставляем на полчаса.
- Измельчаем лук и промытые, очищенные грибы. Лук и грибы слегка обжариваем, остужаем, добавляем тертый сыр, солим, перчим, перемешиваем.
- Начинкой плотно набиваем тушку рыбы.
- Рыбу заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50.
- За 15 минут до окончания запекания фольгу разворачиваем, чтобы рыба подрумянилась. Остужаем, подаем холодной.
Приятного аппетита!
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