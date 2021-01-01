Новые материалы от 23 октября

Горбуша, фаршированная сыром и грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • горбуша - 1 шт. 
  • сыр - 200 гр. 
  • лук - 2 шт. 
  • шампиньоны - 4-5 шт. 
  • майонез - 4 ст. л. 
  • чеснок - 3 зубчика 
  • сок половины лимона 
  • перец 
  • соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Рыбу потрошим, удаляем голову, хвост, хребет. 
  2. Промываем, делаем надрезы на боках, сбрызгиваем соком лимона.
  3. Майонез смешиваем с солью, добавляем пропущенный через пресс чеснок. Хорошо обмазываем рыбу внутри майонезом и оставляем на полчаса. 
  4. Измельчаем лук и промытые, очищенные грибы. Лук и грибы слегка обжариваем, остужаем, добавляем тертый сыр, солим, перчим, перемешиваем. 
  5. Начинкой плотно набиваем тушку рыбы.
  6. Рыбу заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50. 
  7. За 15 минут до окончания запекания фольгу разворачиваем, чтобы рыба подрумянилась. Остужаем, подаем холодной. 

Приятного аппетита!

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Горбуша, фаршированная сыром и грибами
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