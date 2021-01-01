Яблочное варенье, прозрачное и душистое

Ингредиенты:

килограмм яблок;

килограмм сахара.

Приготовление:

Яблоки отбирал слегка недозрелые плотные, только что снятые с дерева. Если же взять долго лежалые или переспелые, с рыхлой структурой, то через несколько минут кипячения в сиропе они развариваются в пюре. Помыл, вырезал сердцевину вот такой штуковиной. Пара телодвижений – и косточки нет.

Нарезаю дольками, миллиметров по 5-10 толщиной. Взвешиваю уже нарезанные дольками яблоки, и отмеряю на кило долек кило сахара. Укладываю слоями в кастрюлю. У меня для таких сладких случаев есть большая кастрюля из нержавейки литров на 7, наверное. Пересыпаю слои сахаром.

Вечером, значит, засыпал и оставил так до утра. Утро. Яблоки пустили много сока, сахар почти весь растворился. А вот с черешней было немного по-другому.

Поставил на небольшой огонь, довел до кипения, подержал минут 5 и выключил. Яблок по отношению к сиропу больше, и они полностью не покрыты, поэтому в процессе варки я их аккуратно топил ложкой, но не перемешивал. Вот такой вид имело яблочное варенье после первого кипячения. До вечера я занимался своими делами, затем снова довел варенье до кипения, подержал на небольшом огне 5 минут и снял. Опять же, дольки, плавающие сверху, топил ложкой, в конце один раз очень аккуратно перемешал.

На следующее утро закипятил еще раз, а вечером доварил до готовности. Варил минут 10-15, пока капельки сиропа на бортике блюдечка перестали растекаться. Вот такой вид после последней варки. Может она даже и лишняя была, достаточно было трех раз.

Отдельные дольки не стали до конца прозрачными, но в целом, я считаю, очень даже неплохо. Простерилизовал четыре полулитровые баночки, разлил горячее варенье и закатал. Еще и на пробу моим сладкоежкам прилично осталось. Какой запах, цвет, вкус… Кстати, о вкусе. Кило сахара – очень сладко получается. Вот засыпал вчера вторую кастрюлю – на кило долек 700 г сахара, посмотрю, что выйдет, потом сообщу.

P.S. Испытания провел, сообщаю: на кило яблок 700-800 граммов сахара вполне достаточно (на мой взгляд).

Приятного аппетита!