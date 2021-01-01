Вафельные трубочки - хрустящие в электровафельнице с заварным кремом

Ингредиенты:

маргарин - 100гр;

куриное яйцо - 3 шт.;

сахар песок - 0,5 стакана;

мука - 1 стакан

Способ приготовления:

Готовится тесто элементарно: просто смешать все ингредиенты. Маргарин растопить Добавить сахар, яйца и перемешать Затем добавить муку и еще раз перемешать. Всё. Тесто готово. Можно выпекать.

Я выпекаю в старой советской электровафельнице - одна проблема - евророзетки не подходят - нужен переходник:) Снимает готовые вафли лопаточкой. Сворачивать вафли нужно горячими и оставить остужаться на ровной поверхности. Можно свернуть трубочками или рожком по желанию.

Начинка может быть любая: белковый крем, творожный, заварной, вареная сгущенка. На фото у меня заварной крем.

Заварной крем. Желток+сахар+молоко+чуть муки+ ванилин варим на медленном огне. Затем добавляем в размягченное взбитое сливочное масло. Начиняем наши трубочки с 2х сторон: Удобно начинать с помощью кондитерского шприца или мешочка: Из данного количества теста получается около 18 трубочек или вафельных рожков.

Приятного аппетита!