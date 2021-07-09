Заправка для салата «Цезарь» — этот соус стал мировым достоянием, прославившимся по всему миру. Он был придуман в США во время сухого закона. Эта заправка является ключевым компонентом в салате «Цезарь».

Ингредиенты:

Майонез — 100 г

Соевый соус — 100 мл = 100 г

Соленые огурцы — 60 г

Чеснок — 1 зубчик

Специи — 60 г

Приготовление:

1. Подготовьте все ингредиенты.

2. В глубокую тарелку выложите майонез, соевый соус, зубчик чеснока и приправы.

3. Далее добавьте в тарелку соленые огурцы.

4. Измельчите все добавленные ингредиенты в блендере, хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!