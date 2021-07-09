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​Заправка для салата «Цезарь»

Заправка для салата «Цезарь» — этот соус стал мировым достоянием, прославившимся по всему миру. Он был придуман в США во время сухого закона. Эта заправка является ключевым компонентом в салате «Цезарь».

Ингредиенты:

  • Майонез — 100 г
  • Соевый соус — 100 мл = 100 г
  • Соленые огурцы — 60 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Специи — 60 г

Приготовление:

1. Подготовьте все ингредиенты.

2. В глубокую тарелку выложите майонез, соевый соус, зубчик чеснока и приправы.

3. Далее добавьте в тарелку соленые огурцы.

4. Измельчите все добавленные ингредиенты в блендере, хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

​Заправка для салата «Цезарь»
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2 комментария
Marina
2021-07-09 10:41:20
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Неправда!!! Это рецепт «русского » происхождения!  Соус для цезаря совсем другой! не обманывайте людей 

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зыркало
2021-07-09 11:46:11
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Где анчоусы?!

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