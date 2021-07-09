Заправка для салата «Цезарь»
Заправка для салата «Цезарь» — этот соус стал мировым достоянием, прославившимся по всему миру. Он был придуман в США во время сухого закона. Эта заправка является ключевым компонентом в салате «Цезарь».
Ингредиенты:
- Майонез — 100 г
- Соевый соус — 100 мл = 100 г
- Соленые огурцы — 60 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Специи — 60 г
Приготовление:
1. Подготовьте все ингредиенты.
2. В глубокую тарелку выложите майонез, соевый соус, зубчик чеснока и приправы.
3. Далее добавьте в тарелку соленые огурцы.
4. Измельчите все добавленные ингредиенты в блендере, хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
Неправда!!! Это рецепт «русского » происхождения! Соус для цезаря совсем другой! не обманывайте людей
Где анчоусы?!