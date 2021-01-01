Новые материалы от 13 июня

​Куриный плов в горшочках

Ингредиенты

  • Окорочок куриный - 1 шт, 
  • Морковь - 1 шт
  •  Лук репчатый - 1 шт
  • Рис - 6 ст. л.
  • Соль (по вкусу)
  • Масло растительное
  • Приправа (для курицы)

Приготовление:

1. Окорочок помыть, разрезать на кусочки, натереть специями для курицы. В сковороду налить растительное масло, выложить окорочка, поставить на огонь тушиться.

2. Морковь натереть на крупной терке и добавить к окорочкам. Репчатый лук мелко порезать и высыпать в сковороду. Тушить до готовности. 

3. Взять три горшочка, выложить в них тушенные окорочка. В каждый горшочек добавить по 2 ст. ложки риса.

4. Добавить воды столько, чтобы её уровень был на 1,5 - 2 см выше риса. Посолить, закрыть горшочки крышками и поставить в заранее разогретую духовку на 30 минут. 

Приятного аппетита!

​Куриный плов в горшочках
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