Куриный плов в горшочках
Ингредиенты:
- Окорочок куриный - 1 шт,
- Морковь - 1 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Рис - 6 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Масло растительное
- Приправа (для курицы)
Приготовление:
1. Окорочок помыть, разрезать на кусочки, натереть специями для курицы. В сковороду налить растительное масло, выложить окорочка, поставить на огонь тушиться.
2. Морковь натереть на крупной терке и добавить к окорочкам. Репчатый лук мелко порезать и высыпать в сковороду. Тушить до готовности.
3. Взять три горшочка, выложить в них тушенные окорочка. В каждый горшочек добавить по 2 ст. ложки риса.
4. Добавить воды столько, чтобы её уровень был на 1,5 - 2 см выше риса. Посолить, закрыть горшочки крышками и поставить в заранее разогретую духовку на 30 минут.
Приятного аппетита!
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