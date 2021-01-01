Легкий салат с курицей
Ингредиенты:
- Помидор — 1 шт
- Огурец — 1 шт
- Куриная грудка — 200 гр
- Соевый соус — 1 ст.л
- Листья салата — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло
Приготовление:
- Подготовим необходимые ингредиенты.
- Грудку нарезаем небольшими кусочками, солим, выдавливаем чеснок и маринуем в соевом соусе в течение 20 минут. Обжариваем курочку на сковороде на самом сильном огне с двух сторон до появления корочки.
- Листья салата промываем и просушиваем. Можно их немного нарвать руками.
- Огурец режем полукольцами и кладем к листьям салата.
- Помидоры нарезаем произвольно и добавляем в салатницу.
- По вкусу солим, перчим, добавляем оливковое масло, перемешиваем и сверху кладем кусочки курицы и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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