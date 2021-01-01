Новые материалы от 13 июня

Легкий салат с курицей

Ингредиенты

  • Помидор — 1 шт  
  • Огурец — 1 шт  
  • Куриная грудка — 200 гр  
  • Соевый соус — 1 ст.л  
  • Листья салата — по вкусу  
  • Чеснок — 1 зубчик  
  • Соль, перец — по вкусу  
  • Оливковое масло 

Приготовление: 

  1. Подготовим необходимые ингредиенты.  
  2. Грудку нарезаем небольшими кусочками, солим, выдавливаем чеснок и маринуем в соевом соусе в течение 20 минут.  Обжариваем курочку на сковороде на самом сильном огне с двух сторон до появления корочки.  
  3. Листья салата промываем и просушиваем. Можно их немного нарвать руками.  
  4. Огурец режем полукольцами и кладем к листьям салата.  
  5. Помидоры нарезаем произвольно и добавляем в салатницу. 
  6. По вкусу солим, перчим, добавляем оливковое масло, перемешиваем и сверху кладем кусочки курицы и подаем к столу.  

Приятного аппетита!

Легкий салат с курицей
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