Новые материалы от 13 июня

Рёбрышки свиные из духовки

Ингредиенты

  • ребра свиные 1 кг 
  • масло растительное 50мл 
  • паста томатная 2 ст ложки 
  • горчица1 ст ложка 
  • мед 1 ст ложка 
  • паприка 
  • лист лавровый 
  • хмели сунели 
  • смесь перцев 
  • лук 1 шт 
  • чеснок 2-3 зубчика 
  • вода 50 мл -соль

Приготовление

  1. Все ингредиенты для маринада смешать- все! Лук я измельчаю в чаше блендера в кашу прям и в таком состоянии его добавляю в маринад. 
  2. Обмазать все ребрышки этим маринадом- ребра вымыть и разделить по 2-3-4 как кто любит. Мариноваться они должны часа 3- если больше то даже лучше! Я всегда на ночь мариную! 
  3. Запекать в духовке при температуре 220 градусов минут 30-40 до зарумянивания. 

Приятного аппетита!

Рёбрышки свиные из духовки
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