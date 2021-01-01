Рёбрышки свиные из духовки
Ингредиенты:
- ребра свиные 1 кг
- масло растительное 50мл
- паста томатная 2 ст ложки
- горчица1 ст ложка
- мед 1 ст ложка
- паприка
- лист лавровый
- хмели сунели
- смесь перцев
- лук 1 шт
- чеснок 2-3 зубчика
- вода 50 мл -соль
Приготовление:
- Все ингредиенты для маринада смешать- все! Лук я измельчаю в чаше блендера в кашу прям и в таком состоянии его добавляю в маринад.
- Обмазать все ребрышки этим маринадом- ребра вымыть и разделить по 2-3-4 как кто любит. Мариноваться они должны часа 3- если больше то даже лучше! Я всегда на ночь мариную!
- Запекать в духовке при температуре 220 градусов минут 30-40 до зарумянивания.
Приятного аппетита!
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