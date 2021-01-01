Новые материалы от 13 июня

Шарлотка на сметане

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.;  
  • Яблоки – 3 шт.;  
  • Сахар – 200 г; 
  • Сметана 10% – 300 г;  
  • Мука – 200 г;  
  • Соль – щепотка;  
  • Разрыхлитель – 1 ч.л. 
  • Ванилин – по вкусу;  ⠀  

Приготовление

1. Нарезать яблоки дольками.

 2. В емкость разбиваем яйца, начинаем взбивать и примешивать сахар. Высыпаем соль, разрыхлитель, ванилин и смешиваем.  

3. Вливаем сметану и снова взбиваем миксером.  

4. Просеиваем муку в наше тесто и снова взбиваем миксером.  

5. Смазываем сливочным маслом форму для запекания и выливаем в нее тесто. Сверху раскладываем яблоки.  

6. Выпекаем при температуре 180С 30 минут.  

Приятного чаепития!

Шарлотка на сметане
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