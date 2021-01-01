Шарлотка на сметане
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.;
- Яблоки – 3 шт.;
- Сахар – 200 г;
- Сметана 10% – 300 г;
- Мука – 200 г;
- Соль – щепотка;
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванилин – по вкусу; ⠀
Приготовление:
1. Нарезать яблоки дольками.
2. В емкость разбиваем яйца, начинаем взбивать и примешивать сахар. Высыпаем соль, разрыхлитель, ванилин и смешиваем.
3. Вливаем сметану и снова взбиваем миксером.
4. Просеиваем муку в наше тесто и снова взбиваем миксером.
5. Смазываем сливочным маслом форму для запекания и выливаем в нее тесто. Сверху раскладываем яблоки.
6. Выпекаем при температуре 180С 30 минут.
Приятного чаепития!
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