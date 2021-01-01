Шарлотка на сметане

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.;

Яблоки – 3 шт.;

Сахар – 200 г;

Сметана 10% – 300 г;

Мука – 200 г;

Соль – щепотка;

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванилин – по вкусу; ⠀

Приготовление:

1. Нарезать яблоки дольками.

2. В емкость разбиваем яйца, начинаем взбивать и примешивать сахар. Высыпаем соль, разрыхлитель, ванилин и смешиваем.

3. Вливаем сметану и снова взбиваем миксером.

4. Просеиваем муку в наше тесто и снова взбиваем миксером.

5. Смазываем сливочным маслом форму для запекания и выливаем в нее тесто. Сверху раскладываем яблоки.

6. Выпекаем при температуре 180С 30 минут.

Приятного чаепития!