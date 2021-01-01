Новые материалы от 13 июня

Вкусная закуска: острые рулетики из языка

Ингредиенты

  • язык отварной говяжий - 6 ломтиков-полосок (110 г);  
  •  сливочный сыр легкий (17%) - 150 г;  
  • хрен - 5 чайных ложек;  
  • соленый огурец - 1 шт;  
  • укроп - 2-3 веточки. 

Приготовление

  1. Сливочный сыр выкладываем в миску.  
  2. Добавляем хрен. Добавлять рекомендую не все сразу, а постепенно. Во-первых, хрен бывает разной крепости. Во-вторых, вкусы у всех разные. Кладите постепенно и пробуйте. Кстати эта штука отлично подходит, как соус к запеченному мясу!  
  3. Огурчик режем поперек пополам и потом узкими полосками.
  4.   На край полоски языка кладем столовую ложку творожно-хреновой начинки. 
  5. Далее выкладываем ломтики огурца таким образом, чтобы они слегка "свешивались" с кусочка языка, на пару миллиметров.  
  6. Затем добавляет веточку укропа. 
  7. Аккуратно от себя заворачиваем рулетик и скрепляем зубочисткой.  
  8. Выкладываем на блюдо.

Приятного аппетита!

Вкусная закуска: острые рулетики из языка
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