Вкусная закуска: острые рулетики из языка
Ингредиенты:
- язык отварной говяжий - 6 ломтиков-полосок (110 г);
- сливочный сыр легкий (17%) - 150 г;
- хрен - 5 чайных ложек;
- соленый огурец - 1 шт;
- укроп - 2-3 веточки.
Приготовление:
- Сливочный сыр выкладываем в миску.
- Добавляем хрен. Добавлять рекомендую не все сразу, а постепенно. Во-первых, хрен бывает разной крепости. Во-вторых, вкусы у всех разные. Кладите постепенно и пробуйте. Кстати эта штука отлично подходит, как соус к запеченному мясу!
- Огурчик режем поперек пополам и потом узкими полосками.
- На край полоски языка кладем столовую ложку творожно-хреновой начинки.
- Далее выкладываем ломтики огурца таким образом, чтобы они слегка "свешивались" с кусочка языка, на пару миллиметров.
- Затем добавляет веточку укропа.
- Аккуратно от себя заворачиваем рулетик и скрепляем зубочисткой.
- Выкладываем на блюдо.
Приятного аппетита!
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