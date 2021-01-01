Новые материалы от 01 января

Ананасовая закуска

Ингредиенты:

  • Ананасы консервированные 1 банка; 
  • Сыр твердых сортов 100 г; 
  • Яйцо куриное 2 шт.; 
  • Салат айсберг 1 пучок;
  • Майонез домашний 1 ст.л. 

Приготовление:

1. достать из банки кольца ананаса и выложить их на тарелку для сервировки. заделать дырочки в ананасе так, что бы когда мы их нафаршируем, начинка не выпадала. Прекрасно подойдут листья салата, которые нужно порвать на кусочки и «закрыть» этими кусочками дырочку. Также листья салата только подчеркнут нашу вкусную закуску, и при этом помогут не потерять ее. 

2. Готовим начинку. Яйца режем кубиками, такими же по размеру кубиками режем твердый сыр и и крабовые палочки. Перемешиваем нашу начинку и заправляем ее майонезом. Майонеза нужно совсем чуть чуть – только что бы начинка не распадалась. 

3. И последний шаг – выкладываем начинку на ананасы. Можно украсить зеленью и зернами граната, а можно так и оставить. Даже без украшения закуска получается очень красивой и оригинальной.

Приятного аппетита!

Ананасовая закуска
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