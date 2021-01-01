Ананасовая закуска

Ингредиенты:

Ананасы консервированные 1 банка;

Сыр твердых сортов 100 г;

Яйцо куриное 2 шт.;

Салат айсберг 1 пучок;

Майонез домашний 1 ст.л.

Приготовление:

1. достать из банки кольца ананаса и выложить их на тарелку для сервировки. заделать дырочки в ананасе так, что бы когда мы их нафаршируем, начинка не выпадала. Прекрасно подойдут листья салата, которые нужно порвать на кусочки и «закрыть» этими кусочками дырочку. Также листья салата только подчеркнут нашу вкусную закуску, и при этом помогут не потерять ее.

2. Готовим начинку. Яйца режем кубиками, такими же по размеру кубиками режем твердый сыр и и крабовые палочки. Перемешиваем нашу начинку и заправляем ее майонезом. Майонеза нужно совсем чуть чуть – только что бы начинка не распадалась.

3. И последний шаг – выкладываем начинку на ананасы. Можно украсить зеленью и зернами граната, а можно так и оставить. Даже без украшения закуска получается очень красивой и оригинальной.

Приятного аппетита!