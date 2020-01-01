Сливочный суп с грибами и куриным филе
Ингредиенты:
- Куриное филе - 500 г
- Шампиньоны - 300 г
- Картофель - 4 шт.
- :Макароны - 100 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Сливки 10–20% - 250 мл
- Сыр по вкусу
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло
Приготовление:
1. Лук нарезать мелкими кубиками. Филе и картофель нарезать брусочками. Грибы нарезать на небольшие кубики. Морковь натереть на средней терке.
2. Разогреть растительное масло на сковороде. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и филе, немного обжарить, добавить грибы и еще жарить 5 минут.
3. Переложить содержимое сковороды в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Добавить в суп соль, перец, варить 20 минут.
4. Положить в суп картофель и варить еще 10 минут. Положить в суп макароны. Когда макароны будут готовы влить в суп сливки, перемешать. Дать супу настояться 5 минут. При подаче в суп добавить натертый сыр и зелень.
Приятного аппетита!