​Сливочный суп с грибами и куриным филе

Ингредиенты:

Куриное филе - 500 г

Шампиньоны - 300 г

Картофель - 4 шт.

:Макароны - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Сливки 10–20% - 250 мл

Сыр по вкусу

Соль, перец по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

1. Лук нарезать мелкими кубиками. Филе и картофель нарезать брусочками. Грибы нарезать на небольшие кубики. Морковь натереть на средней терке.

2. Разогреть растительное масло на сковороде. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и филе, немного обжарить, добавить грибы и еще жарить 5 минут.

3. Переложить содержимое сковороды в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Добавить в суп соль, перец, варить 20 минут.

4. Положить в суп картофель и варить еще 10 минут. Положить в суп макароны. Когда макароны будут готовы влить в суп сливки, перемешать. Дать супу настояться 5 минут. При подаче в суп добавить натертый сыр и зелень.

Приятного аппетита!