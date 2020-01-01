Новые материалы от 20 августа

​Сливочный суп с грибами и куриным филе

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 500 г
  • Шампиньоны - 300 г
  • Картофель - 4 шт.
  • :Макароны - 100 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Сливки 10–20% - 250 мл
  • Сыр по вкусу
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло

Приготовление:

1. Лук нарезать мелкими кубиками. Филе и картофель нарезать брусочками. Грибы нарезать на небольшие кубики. Морковь натереть на средней терке.

2. Разогреть растительное масло на сковороде. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и филе, немного обжарить, добавить грибы и еще жарить 5 минут.

3. Переложить содержимое сковороды в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Добавить в суп соль, перец, варить 20 минут.

4. Положить в суп картофель и варить еще 10 минут. Положить в суп макароны. Когда макароны будут готовы влить в суп сливки, перемешать. Дать супу настояться 5 минут. При подаче в суп добавить натертый сыр и зелень.

Приятного аппетита!

​Сливочный суп с грибами и куриным филе 0
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