Пирог из кабачка с сыром
Ингредиенты:
- 1 молодой кабачок,
- 1 яйцо,
- 100 г сыра,
- 200 г муки,
- 50 г сливочного масла,
- 100 мл молока,
- 1 ч ложка разрыхлителя,
- зелень,
- соль,
- перец,
- растительное масло
Приготовление:
1. Кабачок вымойте и обсушите. Не очищая, натрите кабачок на крупной терке.
2. Натрите на терке сыр. Муку просейте в миску, добавьте соль, разрыхлитель и хорошо перемешайте.
3. Положите в мучную смесь подготовленные кабачок и сыр, хорошо перемешайте.
4. Растопите сливочное масло.
5. Смешайте яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и соль.
6. Молочную смесь вылейте в мучную и перемешайте до однородности.
7. Тесто выложите в смазанную маслом форму.
8. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 минут.
Приятного аппетита!
зелень когда положить?