Пирог из кабачка с сыром

Ингредиенты:

1 молодой кабачок,

1 яйцо,

100 г сыра,

200 г муки,

50 г сливочного масла,

100 мл молока,

1 ч ложка разрыхлителя,

зелень,

соль,

перец,

растительное масло

Приготовление:

1. Кабачок вымойте и обсушите. Не очищая, натрите кабачок на крупной терке.

2. Натрите на терке сыр. Муку просейте в миску, добавьте соль, разрыхлитель и хорошо перемешайте.

3. Положите в мучную смесь подготовленные кабачок и сыр, хорошо перемешайте.

4. Растопите сливочное масло.

5. Смешайте яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и соль.

6. Молочную смесь вылейте в мучную и перемешайте до однородности.

7. Тесто выложите в смазанную маслом форму.

8. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 минут.

Приятного аппетита!