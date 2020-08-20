Новые материалы от 20 августа

Пирог из кабачка с сыром

Ингредиенты:

  • 1 молодой кабачок,
  • 1 яйцо,
  • 100 г сыра,
  • 200 г муки,
  • 50 г сливочного масла,
  • 100 мл молока,
  • 1 ч ложка разрыхлителя,
  • зелень,
  • соль,
  • перец,
  • растительное масло

Приготовление:

1. Кабачок вымойте и обсушите. Не очищая, натрите кабачок на крупной терке.

2. Натрите на терке сыр. Муку просейте в миску, добавьте соль, разрыхлитель и хорошо перемешайте.

3. Положите в мучную смесь подготовленные кабачок и сыр, хорошо перемешайте.

4. Растопите сливочное масло.

5. Смешайте яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и соль.

6. Молочную смесь вылейте в мучную и перемешайте до однородности.

7. Тесто выложите в смазанную маслом форму. 

8. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 минут.

Приятного аппетита!

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Татьяна
2020-08-20 10:25:20
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зелень когда положить?

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