Куриные отбивные в кокосовой стружке
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка,
- оливковое масло,
- 2 яйца,
- 100 г кокосовой стружки,
- соль,
- перец,
- растительное масло
Приготовление:
1. Куриное филе отделить от костей и нарезать на плоские кусочки. Каждый кусочек обернуть пищевой пленкой и с двух сторон слегка отбить деревянным молоточком.
2. Чеснок очистить, мелко нарезать и пропустить через пресс.
3. Курицу выложить в миску, добавить измельченный чеснок, соль, молотый перец, оливковое масло и хорошо перемешать. Оставить на 5 минут.
4. Яйцо слегка взбить венчиком или вилкой.
5. Каждое подготовленное филе обмакнуть во взбитое яйцо и обвалять в кокосовой стружке.
6. Обжарить на раскаленной сковороде с растительным маслом на днем огне с двух сторон.
Приятного аппетита!