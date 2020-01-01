Новые материалы от 20 августа

Куриные отбивные в кокосовой стружке

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка,
  • оливковое масло,
  • 2 яйца,
  • 100 г кокосовой стружки,
  • соль,
  • перец,
  • растительное масло

Приготовление:

1. Куриное филе отделить от костей и нарезать на плоские кусочки. Каждый кусочек обернуть пищевой пленкой и с двух сторон слегка отбить деревянным молоточком.

2. Чеснок очистить, мелко нарезать и пропустить через пресс.

3. Курицу выложить в миску, добавить измельченный чеснок, соль, молотый перец, оливковое масло и хорошо перемешать. Оставить на 5 минут.

4. Яйцо слегка взбить венчиком или вилкой.

5. Каждое подготовленное филе обмакнуть во взбитое яйцо и обвалять в кокосовой стружке.

6. Обжарить на раскаленной сковороде с растительным маслом на днем огне с двух сторон.

Приятного аппетита!

Куриные отбивные в кокосовой стружке 0
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