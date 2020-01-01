Куриные отбивные в кокосовой стружке

Ингредиенты:

1 куриная грудка,

оливковое масло,

2 яйца,

100 г кокосовой стружки,

соль,

перец,

растительное масло

Приготовление:

1. Куриное филе отделить от костей и нарезать на плоские кусочки. Каждый кусочек обернуть пищевой пленкой и с двух сторон слегка отбить деревянным молоточком.

2. Чеснок очистить, мелко нарезать и пропустить через пресс.

3. Курицу выложить в миску, добавить измельченный чеснок, соль, молотый перец, оливковое масло и хорошо перемешать. Оставить на 5 минут.

4. Яйцо слегка взбить венчиком или вилкой.

5. Каждое подготовленное филе обмакнуть во взбитое яйцо и обвалять в кокосовой стружке.

6. Обжарить на раскаленной сковороде с растительным маслом на днем огне с двух сторон.

Приятного аппетита!