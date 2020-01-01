​Пирог с лимоном и яблоками

Ингредиенты:⠀

Для теста:

Масло сливочное — 100 г

Сметана — 300 г

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 10 г ⠀

Для начинки: ⠀

Цитрусовые (примерно 2 лимона и 1 апельсин) — 700 г

Сахар — 120 г

Крахмал кукурузный — 30 г

Яблоки кислые плотные — 4–5 шт. ⠀

Приготовление: ⠀

1. Готовим тесто. Соединить все ингредиенты и замесить тесто, положить в пакет и убрать в морозилку на 1–2 часа. Тесто разделить на 2 части. Если сильно подморозите, то можно просто на крупной терке натереть тесто для низа пирога и верха, а можно нижнюю часть раскатать скалкой и сформировать невысокий бортик, заполнить начинкой, а сверху просто натереть или порвать руками и посыпать кусочками.

2. В форму для выпечки выложить пергамент, а затем формировать пирог или использовать разъёмную форму.

3. Готовим начинку. Снять цедру с половины апельсина, удалить остальную кожуру с цитрусовых и косточки, все положить в блендер и измельчить в пюре. Добавить крахмал и сахар, взбить до однородного состояния.

4. Яблоки очистить от семян и порезать дольками. На основу выложить дольки яблок, залить цитрусовым пюре, сверху натереть или порвать кусочками вторую часть теста. По желанию можно добавить шоколад и орехи.

5. Выпекать пирог до золотистой корочки 40–45 минут при 180-200 °C. Готовый пирог сперва полностью остудить и только после этого доставать из формы и нарезать. ⠀

Приятного аппетита!