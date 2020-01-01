Новые материалы от 17 августа

​Пирог с лимоном и яблоками

Ингредиенты:⠀

Для теста:

  • Масло сливочное — 100 г 
  • Сметана — 300 г 
  • Мука — 300 г 
  • Разрыхлитель — 10 г ⠀ 

Для начинки: ⠀ 

  • Цитрусовые (примерно 2 лимона и 1 апельсин) — 700 г 
  • Сахар — 120 г
  • Крахмал кукурузный — 30 г
  • Яблоки кислые плотные — 4–5 шт. ⠀ 

Приготовление: ⠀ 

1. Готовим тесто. Соединить все ингредиенты и замесить тесто, положить в пакет и убрать в морозилку на 1–2 часа. Тесто разделить на 2 части. Если сильно подморозите, то можно просто на крупной терке натереть тесто для низа пирога и верха, а можно нижнюю часть раскатать скалкой и сформировать невысокий бортик, заполнить начинкой, а сверху просто натереть или порвать руками и посыпать кусочками. 

2. В форму для выпечки выложить пергамент, а затем формировать пирог или использовать разъёмную форму. 

3. Готовим начинку. Снять цедру с половины апельсина, удалить остальную кожуру с цитрусовых и косточки, все положить в блендер и измельчить в пюре. Добавить крахмал и сахар, взбить до однородного состояния. 

4. Яблоки очистить от семян и порезать дольками. На основу выложить дольки яблок, залить цитрусовым пюре, сверху натереть или порвать кусочками вторую часть теста. По желанию можно добавить шоколад и орехи. 

5. Выпекать пирог до золотистой корочки 40–45 минут при 180-200 °C. Готовый пирог сперва полностью остудить и только после этого доставать из формы и нарезать. ⠀ 

Приятного аппетита!

​Пирог с лимоном и яблоками 0
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